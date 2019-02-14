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Ваенга прокомментировала смерть певца Сергея Захарова

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Российская певица Елена Ваенга прокомментировала «Известиям» смерть народного артиста России, эстрадного певца и актера Сергея Захарова.

«Обычно про своих коллег я ничего не говорю, потому что 90% я просто не знаю людей. И от того, что они великие певцы, они не часто бывали хорошими людьми. Поэтому я комментарии не давала», — сказала Ваенга.

Она отметила, что знала Захарова и хорошо к нему относилась, потому что он был действительно хорошим и добрым человеком — не из шоу-бизнеса, а также замечательным артистом.

Сергей Захаров скончался в Москве на 69-м году жизни 14 февраля. Он родился в 1950 году в украинском Николаеве. В 1971-м Захаров поступил в музыкальное училище имени Гнесиных, а спустя два года перевелся в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова.

В 1975 году исполнил одну из главных ролей в фильме Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки». Вместе с ним в ленте снялись Людмила Гурченко, Андрей Миронов и Александр Ширвиндт.

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