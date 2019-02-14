Предприятия в Иркутской области оштрафовали за загрязнение реки Ангары

Байкальская природоохранная прокуратура проверила сбросы неочищенных стоков в реки Ангара и Белая на территории Иркутской области. Выяснилось, что воду загрязняли предприятия, эксплуатирующие канализационно-очистные сооружения в Свирске, Мишелевке и Михайловке.

Отходы после механической очистки сточных вод складировались на необорудованных местах, иловые площадки не функционировали, соответствующих документов не было. Для устранения нарушений внесено пять представлений. Виновные оштрафованы на 390 тыс. рублей, пишет ИА IrkutskMedia.

В конце декабря сообщалось, что водоканал в Кизнерском районе Удмуртии обвинили в сбросе загрязняющих веществ в реку Люгу. В сточных водах нашли превышение допустимых нормативов содержания пестицидов, агрохимикатов и других опасных веществ. Районная прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела. Меры по очистке коллектора были приняты только после вмешательства надзорного ведомства.