Колобков высказался о Кокорине и Мамаеве

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не могут быть примером для детей из-за отсутствия спортивных достижений. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр спорта России Павел Колобков. По его мнению, нападающий «Зенита» и хавбек «Краснодара» стали популярны в стране из-за своего незаконного поведения.

«Они нарушили закон, идет следствие. Уверен, что суд вынесет справедливое решение», — добавил руководитель Минспорта.

8 октября прошлого года форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Спортсмены отбывают арест в СИЗО «Бутырка».

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