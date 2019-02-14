Пентагон назвал «почти завершенной» миссию США в Сирии

Вашингтон считает, что военная миссия в Сирии практически завершена, сообщил в четверг, 14 февраля, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в ходе переговоров глав оборонных ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе.

По его словам, у террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) больше нет географического контроля. Их финансирование было ликвидировано, а их каналы в социальных сетях были закрыты, сказал Шанахан, уточнив тем не менее, что еще сохраняются «остатки» ИГ.

«И следующий шаг состоит в том, что нам нужно понять, как сохранять безопасность, как поддерживать террористов под давлением… Следующая фаза носит очень важный характер», — цитирует и.о. главы Пентагона агентство «РИА Новости».

Ранее в этот же день иранский лидер Хасан Рухани в ходе встречи с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом в Сочи не исключил, что Соединенные Штаты могут сохранить свое военное присутствие в Сирии при помощи авиации.

14 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия пока не видит вывода американских войск из Сирии. В то же время российская сторона отмечает продолжение поддержки Соединенными Штатами курдских соединений.

11 февраля руководитель Центрального командования США Джозеф Вотел заявил, что вывод американских наземных войск из САР может начаться в течение ближайших недель.

В декабре прошлого года глава американского государства Дональд Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе американских войск из республики. После этого сроки ухода из страны постоянно передвигались. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране.

США и их союзники начали военную операцию в САР в 2014 году без разрешения официального Дамаска. Целью этой операции они провозгласили борьбу с террористами ИГ.