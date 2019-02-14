«Победа» подарит Лановому билеты после недопуска его на борт

Авиакомпания «Победа» подарит российскому актеру Василию Лановому билеты по любому направлению «в знак признательности и глубокого уважения». Об этом 14 февраля заявил перевозчик.

Российский актер Василий Лановой не смог вылететь на свой концерт в Ростове-на-Дону, его отказались пустить на борт «Победы» из-за неподходящей, по стандартам компании, ручной клади.

Пока артист решал вопрос с уплатой пошлины за кофр, который не поместился в калибратор, самолет улетел.

Позже Лановой прокомментировал ситуацию. Он назвал недопуск на рейс несусветной глупостью.

В «Победе» же заявили, что инцидент произошел из-за менеджеров артиста, поскольку они не ознакомились с правилами провоза ручной клади.

С 18 февраля «Победа» введет новые нормы провоза клади. Ее размер ограничат до 36х30х4 см, вес при этом должен быть не более 10 кг, сообщалось 5 февраля. При этом вернулась возможность бесплатно взять с собой на борт некоторые предметы сверх нормы ручной клади.