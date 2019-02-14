Прямой эфир
Сюжет:

Опубликованы фото из камеры Мамаева в СИЗО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появились фотографии камеры в СИЗО «Бутырка», где содержится полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

Футболист находится в 12-местной камере, куда его перевели перед матчем в СИЗО. Спортсмен спит на двухъярусной кровати, внизу. На его тумбочке лежат молитвенник и книга Ивана Тургенева «Вешние воды», рядом с койкой — бутылки с водой, пишет «Советский спорт».

В камере есть два холодильника, полностью «набитые» едой, шкаф с крупами и консервными банками, плазменный телевизор, полки с книгами и раковина, добавляет RT.

Матч с надзирателями и подозреваемыми состоялся ранее 14 февраля. Команды сыграли со счетом 8:7.

В начале октября Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сперва они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

6 февраля Мамаеву и Кокорину вновь продлили арест. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 апреля. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мамаеву не разрешат посмотреть в СИЗО матч «Краснодара» в Лиге Европы
Аршавин высказался о скандале вокруг Кокорина и Мамаева

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017