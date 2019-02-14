Опубликованы фото из камеры Мамаева в СИЗО

В Сети появились фотографии камеры в СИЗО «Бутырка», где содержится полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

Футболист находится в 12-местной камере, куда его перевели перед матчем в СИЗО. Спортсмен спит на двухъярусной кровати, внизу. На его тумбочке лежат молитвенник и книга Ивана Тургенева «Вешние воды», рядом с койкой — бутылки с водой, пишет «Советский спорт».

В камере есть два холодильника, полностью «набитые» едой, шкаф с крупами и консервными банками, плазменный телевизор, полки с книгами и раковина, добавляет RT.

Матч с надзирателями и подозреваемыми состоялся ранее 14 февраля. Команды сыграли со счетом 8:7.

В начале октября Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сперва они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

6 февраля Мамаеву и Кокорину вновь продлили арест. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 апреля.