Почти 40 человек погибли при атаке террориста в Индии

В Индии взорвали и расстреляли автобус, в котором находились полицейские. Как пишет газета Times of India, погибли по меньшей мере 36 правоохранителей, еще около 20 получили ранения.

Инцидент произошел 14 февраля в округе Пулвама. По данным издания, в автобус въехал начиненный взрывчаткой автомобиль, за рулем которого находился террорист группировки «Джайш-е-Мухаммад». Всего в автобусе ехали 42 сотрудника Сил полиции центрального резерва, сообщает RT.

Автобус был частью конвоя из 78 машин, в котором находилось более 2,5 тыс. полицейских. После взрыва неизвестные произвели выстрелы по другим автомобилям.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил произошедшее и выразил соболезнования семьям погибших, пишет агентство «Интерфакс».

Ранее, 13 февраля, произошел взрыв в Иране. Террорист-смертник атаковал автобус «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР). В результате нападения погибло более 40 человек.