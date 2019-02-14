В доме в Красноярске произошел взрыв газа

В Красноярске вечером 14 февраля произошел взрыв в жилом трехэтажном доме. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Удалось спасти 12 человек, среди них два ребенка. В результате взрыва обрушились угловые квартиры на втором и третьем этаже, сообщает «Интерфакс».

Информация о пострадавших выясняется. Сообщается, что под завалами может находиться один человек.

14 февраля сообщалось о взрыве и пожаре на АЗС в Тюмени. По предварительным данным, сначала была вспышка газа, от этого загорелось подкапотное пространство одного из автомобилей.