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В Петербурге от ОРВИ умерла двухлетняя девочка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Двухлетняя девочка умерла в Санкт-Петербурге в результате острого респираторного вирусного заболевания (ОРВИ). Об этом пишет ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Северной столицы.

Инцидент произошел еще 2 февраля в квартире одного из домов на улице Димитрова. Женщина зашла в комнату к ребенку, которого вечером уложила спать и укрыла одеялом, и обнаружила, что девочка не дышит. Эксперты внешних признаков насильственной смерти на теле малышки не обнаружили. Его направили в морг на экспертизу и для установления причины смерти, которая была названа 14 февраля.

По словам специалистов, ребенок заболел ОРВИ, что и привело к смерти. Помимо этого, у девочки был порок сердца — недостаточное развитие сердечного клапана. Как сообщает телеканал «360», девочка состояла учете в медучреждении и принимала лекарства.

Отмечается, что в ноябре 2018 года ребенку исполнилось два года и врачи рекомендовали родителям пройти обследование, по результатам которого можно было определить, необходимо ли девочке принимать более сильные препараты или прекратить их прием. Мать девочки к медикам решила не обращаться, приняв решение прекратить давать дочери лекарства. Семья девочки благополучная, на учете не состоит.

10 февраля сообщалось, что шестилетний ребенок умер от аллергии на наркоз в ростовской больнице.

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