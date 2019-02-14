Приморские чиновники перейдут на российское ПО

Все государственные органы исполнительной власти Приморского края и подведомственные учреждения перейдут на использование в офисах программного обеспечения отечественного производства. К 1 апреля департаменту информатизации предстоит оценить затраты на эту технологическую реформу.

Специалисты в области информационных технологий в качестве вероятного российского ПО для чиновников Приморья называют, в частности, GosLinux, сообщает ИА PrimaMedia. Это операционная система, построенная на базе GNU/Linux-дистрибутива CentOS для 32-битных и 64-битных аппаратных платформ, распространяемого на условиях свободного лицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, согласно которому в России будет запрещено продавать смартфоны, планшеты и ноутбуки без российского ПО. По мнению экспертов, стандартов для подтверждения условий предустановки и удаляемости приложений и софта не существует, что сделает требования фактически невыполнимыми.