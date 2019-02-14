Организованную после гибели детей проверку продлили в больнице в Копейске

В Копейске Челябинской области было решено продлить проверку в больнице, где за месяц скончались три пациента. Об этом заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество».

По его словам, проверка еще не была завершена, но уже принято решение продлить ее на 20 дней. У специалистов возникли вопросы по лицензионным требованиям. Экспертиза историй болезни проходит в настоящее время, также назначена дополнительная экспертиза, пишет 1obl.ru.

31 января стало известно, что главврач детской поликлиники № 1 была отстранена от работы. Глава областного Минздрава отметил, что, скорее всего, будут разделены детский и взрослый стационары в Копейске.

В конце прошлого года в больнице скончался пятилетний мальчик, 24 января от неверного диагноза умерла девятилетняя девочка. Школьницу лечили от ротавирусной инфекции, тогда как причиной смерти стала опухоль мозга. Спустя несколько дней умер 13-летний мальчик.