Банки зарегистрируют самозанятых

С этого года российские банки смогут регистрировать самозанятых.

Сервис простимулирует клиентов выйти из тени без сложных бюрократических процедур.

Зарегистрировать своё дело можно будет прямо в мобильном приложении. По оценкам экспертов в России 10 млн самозанятых — этого достаточно, чтобы сервис был востребован.