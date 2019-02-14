Эксперт положительно оценил идею использовать новый асфальт в России

Использовать опыт зарубежных стран по применению технологии «Суперасфальт» вполне логично, рассказал в беседе с «Известиями» директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов.

Ранее в феврале в Росавтодоре сообщили «Известиям» о том, что в России начнут изготавливать дорожное покрытие по методу объемного проектирования. Он позволит учитывать климат и интенсивность транспортного потока в регионах. Технологию под названием «Суперасфальт» включат в национальный ГОСТ.

По оценке Миронова, итоги использования нового асфальта на российских дорогах можно будет оценить только через 5–7 лет эксплуатации.

Эксперт обратил внимание на проблемы, которые придется решить, для успешного применения новой технологи.

«Во-первых, использование старого асфальта для создания смеси для нового асфальта — не приведет ли экономия к ухудшению качества? Во-вторых, будет ли новая формула асфальта устойчива ко всем тем реагентам, которые применяются в разных регионах, различного состава», — сказал специалист.

Также, по его мнению, при реализации новой технологии необходимо будет учитывать увеличение максимально допустимой нагрузки на квадратный метр дорожного полотна.

«Климатический фактор также должен быть просчитан максимально внимательно, ведь часто даже рельеф дороги может меняться на протяжении одного километра несколько раз. В низменностях необходим более влагостойкий асфальт, на возвышенностях — противостоящий ветряным порывам и препятствующий срыву верхнего слоя покрытия тяжелыми грузовиками», — заключил эксперт.

Отмечается, что применение нового способа позволит увеличить срок службы асфальта c 4–5 до 12 лет. Капитальный ремонт потребуется раз в 24 года. При этом такая технология допускает повторное использование материалов, что в долгосрочной перспективе даст возможность сэкономить.

Ранее 6 февраля член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов выступил с предложением строить дороги из переработанного пластика.