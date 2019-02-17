Заточенный в небе: под ребенка на носилках пришлось выкупить девять мест

Одиннадцать мест в самолете пришлось оплатить маме двух детей-инвалидов из Хабаровского края, которые перенесли операции. Сумма получилась изрядная, из-за чего не хватило даже выделенных благотворительной организацией денег. Авиакомпания настаивает, что действовала так из-за того, что ее не предупредили о перевозке маломобильных детей, как того требуют правила. Следователи, однако, заинтересовались инцидентом. О тонкостях регулирования перевозок людей с ограниченными возможностями читайте в материале портала «Известий».

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Наталья Загуменная из Хабаровского края отдала 60 тыс. рублей, чтобы перевезти двух детей с ограниченными возможностями из Кургана в Москву — у обоих ее сыновей ДЦП. Один из семилетних близнецов не мог ходить и сидеть после того, как перенес операцию в Российском научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия» им. Г.А. Илизарова, ради лечения в котором семья и приехала на Урал. Операцию провели по квоте Минздрава.

За свой билет Загуменная отдала порядка 4 тыс. рублей. А билет сына, которого перевозили на носилках, обошелся в 48 тыс. рублей. Такую цену пришлось заплатить уже в аэропорту из-за того, что на мальчика пришлось выделить девять мест. Билет для его брата-колясочника обошелся в полтора раза дороже обычного. С деньгами помог Российский детский фонд, но выделенных 40 тыс. рублей не хватило. По линии Фонда социального страхования оперативно деньги получить не удалось, поэтому и вмешались благотворители, объяснила председатель хабаровского отделения организации Елена Суркова.

самолет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«У Российского детского фонда есть совместная с «Аэрофлотом» программа «Мили доброты»: за счет миль, накопленных другими пассажирами, они предоставляют бесплатные билеты для отправляющихся на лечение больных детей, их родителей и сопровождающих. Наталье обеспечили полет Москва – Хабаровск – Москва на нее, помощника, двух сыновей, — рассказала она. — Но в Курган «Аэрофлот» не летает, поэтому в фонде выделили Наталье 40 тыс. рублей — посчитали, что на четверых хватит».

Остальные деньги помогли собрать родственники. Женщина пошла на условия компании, чтобы не опоздать на рейс в Хабаровск, откуда еще предстояло добираться до родного города Вяземский. 15 февраля Суркова сообщила, что одна из хабаровских компаний вызвалась компенсировать затраты матери-одиночки.

Кто виноват

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку по факту нарушения прав матери-одиночки и ее детей. Ведомство решило проверить информацию после телевизионного сюжета о том, как женщине пришлось заплатить втридорога за перевозку больных детей.

Пока непонятно, зачем нужно столько мест для перевозки мальчиков, отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. В то же время она отметила, что здесь нужно в первую очередь ориентироваться на установленные авиакомпаниями правила.

Омбудсмен Анна Кузнецова Самое главное, чтобы тот, кто покупает билет, на входе четко понимал, какие условия ждут его ребенка на борту этого самолета, насколько эта компания готова перевозить детей с особенностями.

В авиакомпании Utair на инцидент отреагировали после того, как им заинтересовались следователи. Там заявили, что ни Российский детский фонд, ни другие соцслужбы не предупредили авиакомпанию, что нужно обеспечить условия для перевозки детей с ограниченными возможностями. Проще говоря, она полностью отрицает свою вину.

самолет Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

«Фонды и социальные службы должны заранее беспокоиться о специальных условиях перевозки: уточнять у авиакомпаний условия и предупреждать о них маломобильных пассажиров», — подчеркивается в сообщении Utair. Дело не в бюрократии: чтобы обеспечить безопасность больного во время перелета (в том числе на случай, если самолет попадет в зону турбулентности), нужно заранее установить и зафиксировать носилки весом 140 кг.

«Перед вылетом в аэропорту сопровождающий и маломобильный пассажир могут столкнуться с нехваткой мест в салоне или возросшей ценой за перевозку, если социальные службы их заранее не предупредили о специальных условиях перевозки», — добавили там. На связь с матерью мальчиков Натальей Загуменной представители авиакомпании не выходили, рассказала женщина URA.ru.

Не опять, а снова

При этом Utair подчеркнула, что такая же ситуация произошла в мае прошлого года — и снова в Кургане. Тогда на борт отказывались пустить 16-летнего Андрея Пищева, больного миодистрофией Дюшенна (наследственное заболевание, вызывающее атрофию мышц. — «Известия»). Как и сыновья Натальи Загуменной, незадолго до перелета он перенес операцию в центре ортопедии им. Илизарова. После этого ему наложили гипс на всю нижнюю часть тела, на поезде ехать запретили, утверждал отец мальчика. А ехать нужно было неделю — в Приморский край.

В аэропорту Кургана случился скандал. По словам отца ребенка, сотрудники заявили, что документы были оформлены неправильно, и вообще мальчик займет слишком много места в салоне. Этой ситуации можно было бы избежать, если бы авиакомпанию предупредили заранее, говорили в Utair. Тем более в итоге она и так взяла на себя расходы на перевозку мальчика и отправила его в Москву другим рейсом, подчеркивали там.

Информация разнилась: президент приморского общества инвалидов-спинальников Артем Моисеенко утверждал, что отец с сыном еще три дня провели в Кургане, пока Фонд социального страхования Приморского края не купил другие билеты. В фонде же сказали, что для семьи изначально приобрели билеты на поезд с открытой датой. И из больницы пришло письмо, что никаких противопоказаний для передвижения на поезде нет.

Артем Моисеенко Президент приморского общества инвалидов-спинальников Артем Моисеенко Фото: invasportprim.ru

«Но когда семья сказала, что мальчику нужно лететь самолетом, мы стали искать варианты, авиакомпания пошла навстречу и снизила цену на билет», — заявил представитель организации. Чем закончилась доследственная проверка, неизвестно.

Объясните как следует

Проблема могла возникнуть из-за того, что на сайте авиакомпании недостаточно прописаны требования для маломобильных граждан, не исключила Кузнецова. Соответствующий раздел на сайте Utair начинается с фразы: «Перевозка пассажиров данной категории должна быть согласована с авиакомпанией при бронировании перевозки». Первое требование — наличие разрешения от врача на перелет. Четко прописано, что нужно заполнить заявление о перевозке больного пассажира и сообщить о наличии медоборудования.

Автор цитаты Если требуются носилки, «согласование перевозки <...> производится при бронировании не менее чем за 72 часа до вылета».

Предоставив все необходимые сведения, человек не получает гарантию, что перелет состоится — авиакомпания может отказать. Более того, она оставляет за собой право отказать пассажиру даже в последний момент , «если состояние здоровья пассажира требует особых условий воздушной перевозки, либо угрожает безопасности самого пассажира или других лиц, что подтверждается медицинскими документами, а равно создает неустранимые неудобства для других лиц». Именно такая формулировка с 2016 года значится в приказе Минтранса РФ. Это право перевозчиков подтвердил и Верховный суд.

У «Аэрофлота» правила сформулированы мягче: заявку нужно оформлять за 72 часа, если этого не было сделано, сделаем все возможное, но гарантировать ничего не можем. Носилки предоставляются бесплатно, но за перевозку такого пассажира «взимается оплата в размере действующего тарифа и двух полных нормальных тарифов класса «эконом». При оформлении билета на сайте всплывает страница с вкладкой «специальные услуги», где пассажиров, которым нужны носилки, направляют напрямую к операторам.

Те же требования у авиакомпаний «Россия» и S7. «Уральские авиалинии» осуществляют такую перевозку, только если она была подтверждена не позднее, чем за четыре дня до рейса. Авиакомпании имеют полное право требовать этого как в соответствии с приказом Минтранса, так и Воздушным кодексом РФ.

самолет Посадка пассажира с ограниченными возможностями в самолет при помощи амбулифта Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Но есть еще и Конвенция о правах инвалидов ООН , которую Россия ратифицировала семь лет назад. Она исключает какую-либо дискриминацию людей с ограниченными возможностями , что можно толковать довольно широко. Бывали случаи, когда это помогало инвалидам добиться компенсаций. Так, в 2008 году Черемушкинский суд Москвы обязал S7 выплатить женщине-колясочнице 50 тыс. рублей. Ее отказались посадить на борт, потому что с ней не было сопровождающего. Через год суд в Тульской области постановил взыскать 25 тыс. рублей с той же авиакомпании за отказ инвалиду I группы по зрению по той же причине. И это несмотря на то, что таковы были правила S7. После суда она их изменила. Такие же инциденты происходили и с зарубежными перевозчиками, в том числе AirBerlin и словенской Adria Airways.

Немного понимания

16-летний Андрей, больной мышечной дистрофией, после инцидента в Кургане жаловался, что очень устал. «Хочу домой сильно. Как приеду — полежу, а потом что-то придумаю, чем заняться. Замучили меня», — признавался подросток.

Да, может случиться так, что родители не подумали и не учли правил перевозчика, и это серьезный аргумент, подчеркнула после очередного инцидента в Кургане уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка. Но нужно с пониманием относиться к людям, которые находятся в очень тяжелом положении.