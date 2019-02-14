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Парковаться на газонах запретят в Калининградской области

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В Калининградской области планируют ввести запрет на парковку на газонах. Инициатором законопроекта выступила областная прокуратура. Депутаты областной думы приняли законопроект в двух чтениях на заседании в четверг, 14 февраля.

Как пояснил журналистам глава областного надзорного ведомства Сергей Хлопушин, решение о том, что парковка на газоне является нарушением правил благоустройства и относится к ведению властей региона принял Конституционный суд, пишет Калининград.ru.

За неправильную парковку водителей будут штрафовать. За первое нарушение штраф составит от 1 до 3 тыс. рублей, за повторную неправильную парковку размер штрафа возрастет и составит от 3 до 5 тыс. рублей.

Наказание за парковку на газоне или на другой территории, занятой зелеными насаждениями определяется ст. 73 областного КоАП.

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