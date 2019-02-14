14 февраля в одной из столичных клиник скончался мой друг, большой артист, прекрасный человек Сергей Захаров. Ушел неожиданно, молодой. Разве это возраст — 68 лет... Считаю, что сегодня отечественное искусство потеряло одного из самых выдающихся своих представителей.

Сергей обладал удивительным баритоном: насыщенным, глубоким, теплым. И очень музыкально пел, что по нынешним временам не часто встречается. Ему была подвластна практически вся баритональная литература. Он исполнял как народные песни, так и оперные арии. Пел романсы, опереточную классику. Делал это всегда светло, одухотворенно. После выхода фильма «Небесные ласточки» Леонида Квинихидзе, в котором Сергей играл с Ией Нинидзе, Андреем Мироновым, Людмилой Гурченко, его узнала вся страна. И всё это совпало с эпохой расцвета Ленинградского мюзик-холла, в котором он был солистом. В те годы этот мюзик-холл был брендом, как Большой театр, Третьяковская галерея и Эрмитаж. Туда водили иностранцев.

Помню, как в самом начале своего творческого пути я выступал в Сочи, где у меня было пять концертов подряд. И на каждом в первых рядах видел Сергея. Поначалу я вглядывался в зал, пытался понять, он это или не он. Но его трудно было с кем-либо перепутать: под 2 м ростом, роскошная кудрявая шевелюра, огромные глаза, благородные черты лица... Спустя год мы познакомились. И я поинтересовался: «Сережа, а что тебя занесло на мои концерты? Зачем ты приходил на все?» И он сказал мне слова, от которых вырастают крылья: «Да потому что мне нравилось!» Я часто вспоминал это. Могу по пальцам пересчитать случаи, когда коллеги по цеху говорят тебе приятное от души.

Я всегда восхищался Сергеем Захаровым — он прошел в этой жизни огонь, воду и медные трубы. Будучи фантастически популярным, пережил скандал и «посадку» из-за банальной драки. И при этом не озлобился. Остался мягким, добрым, спокойным, мудрым и всё понимающим человеком. Думаю, посадить артиста за конфликт с администратором и после этого сломать судьбу подвластно немногим. Видимо, это были какие-то высокопоставленные амбиции, сведение счетов, но в любом случае я знаю точно: Сергей невиновен.

У меня всегда было ощущение, что Захаров смотрит на всё немного отстраненно и сверху, не размениваясь по мелочам. Его было мало на телевидении. Он сам отстранился от лишней суеты. Думаю, если его и приглашали на какие-то съемки, он от многого отказывался. Уверен, что по жизни он расставил свои приоритеты. Понимал, что главное, а что вообще не надо. Наносное, мишура ему претили.

Мне кажется, что Захаров был носителем какой-то высшей мудрости, того, что не всем дано понять. Но спрашивать об этом не хотелось — некорректно. А сам он был очень скромным человеком. Как гласит пословица, «богат не тот, у кого много денег, а тот, которому хватает». Так вот — ему хватало. Он жил наполненной жизнью. У него был свой мир.

В последние годы он зимой жил в Москве, летом — в Болгарии. Иногда приезжал в Питер. Бывал в Лондоне, где патронировал конкурс русской песни. Вел здоровый образ жизни. Занимался спортом. Иногда говорил, что сердце пошаливает. Пел до последнего времени и всегда с неизменным успехом.

Год назад мы хоронили Люсю Сенчину. Меня пригласили на одну из телепередач, где вспоминали певицу. С Сергеем связались через телемост, у него были гастроли на Дальнем Востоке. Он тепло говорил о ней, а последняя его фраза запала мне в душу. Сергей сказал: «Пока, Люся. Там увидимся…»

Автор — заслуженный деятель искусств, певец, композитор, телеведущий

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