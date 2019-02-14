Прямой эфир

Цены на цветы не вырастут в Подмосковье 14 февраля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В День всех влюбленных, 14 февраля, искусственного повышения цен на букеты цветов в Московской области не ожидается. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства потребительского рынка и услуг.

По словам главы ведомства Владимира Посаженникова, наибольшей популярностью у покупателей в этот день пользуются розы, тюльпаны, орхидеи, хризантемы, герберы, альстромерии, а также пионовидные розы и ранункулюсы. Чиновник добавил, что цена на розы зависит от производителя, а также от длины стебля и величины бутона.

«Отечественные розы, выращенные в Московской области, обойдутся в этом году по цене от 50 рублей за штуку, цены на импортные розы, завезенные из Кении, Колумбии, Эквадора, — от 100 до 350 рублей за штуку», — приводит слова Посаженникова телеканал «360».

Также 14 февраля орхидеи в горшках можно купить по цене от 450 до 1,8 тыс. рублей, а орхидея в стекле обойдется от 80 руб. за ветку. Стоимость тюльпанов составит от 55 до 100 рублей за штуку, а гербер — от 70 до 160 рублей за цветок. 

По словам министра, по сравнению с 2018 годом цены на цветочную продукцию повысились в пределах инфляции, искусственного завышения стоимости товара 14 февраля не ожидается.

Ранее 14 февраля сообщалось, что психолог дал совет одиноким людям на День святого Валентина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«ВКонтакте» запустила сервис анонимных валентинок к 14 февраля
Назван самый популярный подарок на День святого Валентина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017