Цены на цветы не вырастут в Подмосковье 14 февраля

В День всех влюбленных, 14 февраля, искусственного повышения цен на букеты цветов в Московской области не ожидается. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства потребительского рынка и услуг.

По словам главы ведомства Владимира Посаженникова, наибольшей популярностью у покупателей в этот день пользуются розы, тюльпаны, орхидеи, хризантемы, герберы, альстромерии, а также пионовидные розы и ранункулюсы. Чиновник добавил, что цена на розы зависит от производителя, а также от длины стебля и величины бутона.

«Отечественные розы, выращенные в Московской области, обойдутся в этом году по цене от 50 рублей за штуку, цены на импортные розы, завезенные из Кении, Колумбии, Эквадора, — от 100 до 350 рублей за штуку», — приводит слова Посаженникова телеканал «360».

Также 14 февраля орхидеи в горшках можно купить по цене от 450 до 1,8 тыс. рублей, а орхидея в стекле обойдется от 80 руб. за ветку. Стоимость тюльпанов составит от 55 до 100 рублей за штуку, а гербер — от 70 до 160 рублей за цветок.

По словам министра, по сравнению с 2018 годом цены на цветочную продукцию повысились в пределах инфляции, искусственного завышения стоимости товара 14 февраля не ожидается.

Ранее 14 февраля сообщалось, что психолог дал совет одиноким людям на День святого Валентина.