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Три человека пострадали в ДТП в Брянской области

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В Почепском районе Брянской области столкнулись две легковушки. В результате лобового столкновения госпитализированы три человека. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла в среду, 13 февраля, на 53-м км трассы Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь. По предварительной информации автомобиль ВАЗ-21074 под управлением 50-летнего мужчины выехал на встречную полосу для обгона, но столкнулся с автомобилем Mazda 3, пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний водитель иномарки получил ушибы грудной клетки и лучезапястного сустава, закрытую черепно-мозговую травму. Также пострадали два пассажира «ВАЗа» — у 37-летнего мужчины ушибленная рана теменной области, у 66-летней женщины — ушиб голеностопного сустава и бедра. Все пострадавшие были госпитализированы.

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