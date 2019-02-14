Умер бывший участник группы «Калинов мост»

Бывший участник рок-группы «Калинов мост» Владимир Бугаец скончался на 59-м году жизни. Причиной смерти стали последствия химиотерапии из-за онкологического заболевания.

Как сообщает kp.ru, в последние годы он работал в Новосибирской филармонии в качестве звукорежиссера.

«Профессиональные и личные качества Владимира Владимировича неизменно вызывали уважение коллег, которые навсегда сохранят светлую память о нем», — цитирует издание слова представителей филармонии в четверг, 14 февраля.

Группа «Калинов мост» была основана в 1986 году Дмитрием Ревякиным. Владимир Бугаец был участником коллектива с 1988 по 1989 год.