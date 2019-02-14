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Адвокат оценила обвинение России в нарушении Будапештского меморандума

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Будапештский меморандум не имеет юридической силы, рассказала в беседе c «Известиями» адвокат Мария Ярмуш.

Так она отреагировала на заявление бывшего представителя НАТО в Москве, капитана I ранга ВМС США в отставке Гарри Табаха о том, что присоединение Крыма по результатам референдума, проведенного на полуострове, якобы противоречит Будапештскому меморандуму.

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«Капитан рассуждает, как солдат с ястребиными замашками. Он не юрист, поэтому и ссылается на меморандум, как на международный закон», — сказала адвокат.

По ее словам, в действительности Будапештский меморандум 1994 года не более чем гайдлайнс. Этот документ не был ратифицирован ни одной подписавшей его стороной и поэтому не имеет юридической силы, отметила Ярмуш.

Также она напомнила, что Крым изначально перешел к Украинской республике в составе СССР без надлежащего решения компетентного органа.

«Референдум вернул всё к статус-кво по воле проживающих в Крыму людей. И маловероятно, что страны НАТО возьмутся решать проблемы Украины за свой счет путем предоставления ей членства в альянсе», — заключила юрист.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после госпереворота в Киеве и проведения на полуострове референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за вхождение в состав России.

Будапештский меморандум подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией и по факту гарантирует Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.

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