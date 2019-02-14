Дело в отношении сбившего сотрудника ДПС мужчины возбудили в Казани

В Казани возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти». Фигурантом по нему проходит водитель иномарки, который наехал на полицейского и протащил его несколько десятков метров. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По предварительной информации, на проспекте Ибрагимова экипаж ДПС пытался остановить Chevrolet Cobal, который ехал по встречной полосе и проехал на красный сигнал светофора. После того как автомобиль остановился, сотрудник полиции попросил водителя предъявить документы, но тот резко начал движение и наехал на инспектора. Он протащил его несколько десятков метров, пишет InKazan.ru.

Затем Chevrolet врезался в один из встречных автомобилей, после чего водитель вышел из машины и скрылся. Сейчас он задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.