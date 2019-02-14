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Жителей Калужской области обучили уходу за тяжелобольными родственниками

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В Калужской области организовано обучение навыкам правильного ухода за лежачими больными. Курсы могут посещать родственники тяжелобольных жителей региона и пенсионеров.

Проект организован в рамках сотрудничества калужского отделения Российского Красного Креста и Дзержинского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Жители Дзержинского района ездят в городскую больницу «Сосновая роща» в Калуге. Там их обучают теории и практике квалифицированного ухода за больными. Об этом пишет газета «Весть».

Учебные группы узнают, как менять постельное белье, укладывать или пересаживать малоподвижного человека, также участникам занятий вручили книги и записи видеоуроков.

В настоящее время формируется третья учебная группа.

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