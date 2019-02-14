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Lufthansa отреагировала на решение Airbus прекратить производство A380

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Фото: Depositphotos
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Авиаперевозчик Lufthansa продолжит эксплуатировать крупнейший в мире авиалайнер Airbus A380, несмотря на решение компании Airbus прекратить его производство, заявил «Известиям» главный исполнительный директор Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr).

Ранее, 14 февраля, концерн Airbus объявил, что с 2021 года прекратит производство авиалайнеров Airbus A380. Причиной такого решения стало сокращение портфеля заказов этих самолетов арабской авиакомпанией Emirates. По новому договору компания намерена приобрести 123 таких лайнера вместо 162.

«Airbus A380 восхитительный и во многих смыслах выдающийся самолет. Он стал настоящим шедевром и примером европейских технических инноваций. Однако, как мы видим, эксплуатация A380 оказалась рентабельна лишь на чрезвычайно популярных маршрутах. Мы рады, что сможем продолжить эксплуатировать A380 и дальше. Этот самолет нравится и нашим пассажирам, и нашим сотрудникам», — заявил Карстен Шпор.

При этом в Airbus уточнили, что в ближайшие два года Emirates получит еще 14 лайнеров A380. В Airbus заверили, что будут оказывать техническую поддержку эксплуатируемых самолетов.

Airbus A380 — самый крупный серийный пассажирский авиалайнер в мире. У первой его версии максимальная вместимость 853 человека, максимальная взлетная масса 575 т, размах крыльев 79,7 м, максимальная дальность полета 15,2 тыс. км, крейсерская скорость 945 км/ч. Первый полет он совершил в апреле 2005 года.

Ранее, 12 февраля, президент России Владимир Путин предложил подумать о создании в стране сверхзвукового пассажирского самолета.

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