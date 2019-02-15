Покидая чужие края: последние месяцы Советской армии в Афганистане

Первые колонный советских войск в Афганистане встречали цветами, а провожали воинов-интернационалистов девять лет спустя выстрелами в спину. Так одним предложением можно описать тяжелую долю солдата империи под названием СССР. Сегодня нет уже той страны, но осталась память о советских парнях, честно исполнявших свой воинский долг там, куда родина послала. Многим из них, как поется в песне, будет вечно по двадцать. К годовщине вывода советских войск из Афганистана — лица войны в галерее «Известий». На фото: советский солдат после боя. Афганистан, 1988 год
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Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов
Историческая крепость Бала-Хиссар в Кабуле служила местом постоянно размещения советских частей. В частности, здесь находился 357-й парашютно-десантный полк. На снимке — механизированное подразделение советских войск покидает место своей дислокации. 1988 год
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Фото: Getty Images/John Downing
Советский солдат на позиции. Кабул, 1989 год. Столица Афганистана стала главной базой для ограниченного контингента советских войск. В самом городе боевых действий практически не велось, но была угроза терактов. Поэтому почти каждое здание находилось под вооруженной охраной
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Фото: Global Look Press/Andrei Solomonov
Советский офицер во время переговоров со старейшиной в Пагмане (пригород Кабула), 1989 год. Руководство советской армии во время вывода войск тесно общались с местными жителями, чтобы избежать провокаций и потерь со стороны военнослужащих и мирных жителей
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Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов
Колонна советских войск движется к перевалу Саланг. Этот стратегический перевал связывает северную и центральную части страны, поэтому здесь часто обстреливали колонны советской техники. Тут же установлен небольшой памятник советскому рядовому, водителю Сергею Мальцыну, за которым по сей день ухаживают местные жители. Солдат увел свой грузовик в сторону скалы, чтобы избежать столкновения с пассажирским автомобилем, в котором находилась детвора. Обелиск Мальцыну — один из двух советских памятников, уцелевших в Афганистане на сегодняшний день
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Фото: Global Look Press/Andrei Solomonov
Боевики неправительственного вооруженного формирования белуджи (один из иранских народов, населяющих Афганистан) под Кандагаром, 1988 год
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Фото: Фото: Getty Images/John Downing
Житель Кабула спокойным взглядом провожает советский бронетранспортер. 1989 год. Через несколько дней 40-я армия в полном составе покинет республику
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Фото: Global Look Press/Andrei Solomonov
Сослуживцы отдают последние почести убитому товарищу перед отправкой тела на родину. В руках советского военнослужащего портрет погибшего — увеличенное фото из военного билета. Шинданд, 1988 год
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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Брошенная разбитая техника и поврежденные каски советских солдат, 1989 год
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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Советский солдат-ветеран, отслуживший в Афганистане, готовится к возвращению на родину. Пригород Термеза, Узбекистан, 1989 год
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Фото: ТАСС/Георгий Надеждин
Советский офицер, подразделение которого покидает Афганистан, прощается с товарищами. Вывод советских войск, 1988–1989 годы
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Фото: ТАСС/С. Розыев
Военная техника, переправленная днем ранее через советско-афганскую границу. Кушка (с 1992 года Серхетабад), Туркменская ССР, 16 февраля 1989 года
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