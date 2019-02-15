Покидая чужие края: последние месяцы Советской армии в Афганистане

Первые колонный советских войск в Афганистане встречали цветами, а провожали воинов-интернационалистов девять лет спустя выстрелами в спину. Так одним предложением можно описать тяжелую долю солдата империи под названием СССР. Сегодня нет уже той страны, но осталась память о советских парнях, честно исполнявших свой воинский долг там, куда родина послала. Многим из них, как поется в песне, будет вечно по двадцать. К годовщине вывода советских войск из Афганистана — лица войны в галерее «Известий». На фото: советский солдат после боя. Афганистан, 1988 год