Дела возбудили по факту плохой уборки снега в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде выявлены факты несвоевременной уборки снега. Управление административно-технического и муниципального контроля возбудило 264 дела.

Больше всего административных дел возбуждено в Советском, Канавинском и Нижегородском районах. Ведомство уточняет, за период с 1 по 7 февраля обнаружено более 1,2 тыс. фактов несвоевременной уборки снега. По количеству нарушений лидирует Нижегородский район, пишет ИА «НьюсНН».

За весь январь 2019 года власти обнаружили 3,8 тыс. нарушений по уборке снега. За месяц было возбуждено порядка 850 дел.