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СК ищет причину смерти пациентки омской больницы, которую могли уронить

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Следственные органы проводят проверку обстоятельств смерти пациентки больницы в Омске. Не исключается, что это произошло из-за того, что 41-летнюю женщину уронили.

Как уточняет ИА «Город55», 4 января в отделение гинекологии больницы №8 попала женщина с кровотечением. 9 января ей сделали операцию, а на следующий день родственники обнаружили ее с огромной гематомой на лбу и разбитой губой. Более того, женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам медиков, женщина упала, когда пошла в туалет. Однако ее родные уверены, что ее уронили, когда перекладывали с кушетки на кровать после операции. 17 января она скончалась от инсульта и тромбоэмболии легких.

Во время проверки следователи выяснят, отчего умерла пациентка, насколько своевременным и адекватным было ее лечение. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в больнице скорой помощи шестилетний мальчик не пришел в себя после операции. По предварительным данным, он умер в результате аллергической реакции на наркоз.

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