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Брянские службы ЖКХ заявили о победе над последствиями снегопада

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Коммунальным службам Брянской области удалось справиться с последствиями сильнейшего снегопада. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Там, в частности, рассказали, что 12 и 12 февраля на автомобильные дороги было выведено 298 снегоуборочных машин. Автогрейдеры, самосвалы, тракторы и погрузчики расчищали магистрали. В первый день снегопада на улицы выехала 41 единица техники, а на следующий день ее количество значительно увеличилось.

Снегоуборщики работали и в ночное время, чтобы существенно минимизировать последствия неблагоприятных погодных явлений. К ручной расчистке привлекли 183 сотрудника коммунальных служб. С 6 часов утра дворники начали освобождать от снега и льда лестницы, остановочные комплексы, тротуары и пешеходные переходы.

Как уточняет интернет-газета «Брянские новости», за сутки в Брянске выпало снега в 2,6 раза больше среднесуточной нормы. Высота снежного покрова составила 38 см.

Московских водителей сегодня, 14 февраля, попросили пересесть на общественный транспорт из-за того, что на дорогах отмечается сильная гололедица. Она образовалась после заморозков, пришедших на смену рекордному снегопаду 13 февраля.

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