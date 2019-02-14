Стала известна предварительная причина смерти мужчины в туалете МИДа

Сотрудник российского Министерства иностранных дел, найденный мертвым в туалете ведомства утром 14 февраля, мог скончаться из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Погибшим оказался 68-летний Олег К., который занимал должность старшего советника департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением.

Более точная информация будет представлена после проведения экспертизы, сообщает «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что тело мужчины утром на 19-м этаже здания обнаружила уборщица.

11 февраля в столичном доме шансонье, известного под псевдонимами Ося Солнцев и Остап из Солнцево, нашли тело женщины. Как сообщал РЕН ТВ, погибшая в последние месяцы злоупотребляла алкоголем, из-за чего у нее случались приступы эпилепсии. На теле умершей следов насильственной смерти не обнаружено. Ведется проверка.