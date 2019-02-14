Прямой эфир

Названа предварительная причина смерти певца Сергея Захарова

0
Фото: Global Look Press/Viktor Pogontsev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эстрадный певец и актер, народный артист России Сергей Захаров скончался в Москве на 69-м году жизни. Причиной cмерти, по предварительным данным, стали проблемы с сердцем, сообщил «РИА Новости» представитель Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга. 

Также данную информацию изданию «Невские новости» подтвердил директор артиста. 

По словам председателя Межрегионального союза концертных деятелей Людмилы Шепелевой, у Захарова действительно были проблемы с сердцем, однажды он даже пережил клиническую смерть. При этом она отказалась говорить о точной причине смерти певца. 

 «Конкретных и точных данных я не имею, пока не опубликуют справку о вскрытии», — цитирует Шепелеву РБК.

О смерти Сергея Захарова стало известно 14 февраля. Он знаком слушателям своими хитами «Три белых коня», «Татьянин день», «Отцвели хризантемы», «Московские окна», «Очи черные» и многими другими. В последние годы Захаров жил и работал в Москве и Санкт-Петербурге. С 2011 года был патроном международного фестиваля русской песни в Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Игорь Скляр назвал Сергея Захарова героическим человеком
Умер народный артист России Сергей Захаров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017