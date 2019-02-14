Названа предварительная причина смерти певца Сергея Захарова

Эстрадный певец и актер, народный артист России Сергей Захаров скончался в Москве на 69-м году жизни. Причиной cмерти, по предварительным данным, стали проблемы с сердцем, сообщил «РИА Новости» представитель Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга.

Также данную информацию изданию «Невские новости» подтвердил директор артиста.

По словам председателя Межрегионального союза концертных деятелей Людмилы Шепелевой, у Захарова действительно были проблемы с сердцем, однажды он даже пережил клиническую смерть. При этом она отказалась говорить о точной причине смерти певца.

«Конкретных и точных данных я не имею, пока не опубликуют справку о вскрытии», — цитирует Шепелеву РБК.

О смерти Сергея Захарова стало известно 14 февраля. Он знаком слушателям своими хитами «Три белых коня», «Татьянин день», «Отцвели хризантемы», «Московские окна», «Очи черные» и многими другими. В последние годы Захаров жил и работал в Москве и Санкт-Петербурге. С 2011 года был патроном международного фестиваля русской песни в Великобритании.