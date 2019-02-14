Акция «220 книг для Пушкинской» началась в Тамбове

В Тамбове проходит благотворительная акция «220 книг для Пушкинской». Она началась в Международный день книгодарения, который отмечается 14 февраля.

Первым участником акции стал Алексей Кузнецов, студент ТГУ имени Державина. Он передал в фонд областной библиотеки им. А.С. Пушкина восемь книг классиков российской и зарубежной прозы, братьев Стругацких, Эриха Марии Ремарка и Курта Воннегута.

По словам молодого человека, которые приводит ИА «Онлайн Тамбов.ру», дарить книги — это здорово, если прочитал книги, то их герои остаются с тобой и в то же время находят нового читателя.

Акция, которую проводит библиотека, приурочена к 220-летию Александра Пушкина, которое отмечается в 2019 году. Она призвана не только пополнить библиотечный фонд, но и способствовать сохранению традиций меценатства.

Организаторы делают упор на классическую литературу, поскольку значительное количество таких книг уже износилось. Также на такую литературу растет читательский спрос.