Дорогу в Мурманской области закрыли из-за ухудшения погоды

В Мурманской области вводят ограничение движения в связи с ухудшением погодных условий. Для автомобилей закрыт один участок дороги.

Ограничения вводят на дороге Заполярный–Сальмиярви на участке с 5 по 23-й км. Об этом сообщает ИА «Би-порт». Проезд был ограничен с 13:30. Движение восстановят, как только улучшатся погодные условия.

Остальные дороги Мурманской области открыты.

По данным синоптиков, в регионе 14 февраля пройдет снег, на дорогах возможно образование гололедицы.