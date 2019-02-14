Кремль не видит ничего плохого в неформальном отдыхе чиновников

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не нашел «ничего зазорного» в видеозаписи, на которой чиновники пили вино и пели песни на борту частного самолета.

Главное, чтобы не нарушались никакие правила, уточнил Песков. Отвечая на вопросы журналистов, он подтвердил, что у чиновников, действительно, есть традиция неформально собираться и обсуждать дела «за рюмочкой».

Официальный представитель Кремля при этом сообщил, что не знает, как эта запись утекла в интернет.

«Мы не можем заниматься выяснением того, как какое видео куда попадает. Не знаю, важно ли это, откуда взялось. По крайней мере, это не наш вопрос», — уточнил Песков.

14 февраля в СМИ появился видеоролик, на котором запечатлены бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-руководитель протокола правительства Марина Ентальцева, бывший глава Минсельхоза Александр Ткачев и зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова. Они поют песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба».

В марте прошлого года президент России Владимир Путин назвал свой любимый сорт пива, отметив при этом, что старается поменьше употреблять его, чтобы избежать негативных последствий для фигуры.