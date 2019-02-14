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Роспотребнадзор: Опыт Японии может помочь в борьбе с ожирением

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Россия изучает опыт Японии, где законом запрещено иметь талию более 90 см, заявила в четверг, 14 февраля, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она не исключила, что таким же образом с ожирением могут бороться и в РФ.

«В Японии принят «Метабо-закон», согласно которому каждый гражданин в возрасте от 40 до 75 лет должен обязательно проходить замер талии каждый год», — сказала Попова в интервью журналистам «РИА Новости».

По ее словам, максимальная допустимая окружность талии для мужчин в этой стране составляет 90 см, для женщин — 80 см. Глава Роспотребнадзора пояснила, что если объемы превышают норму, то человека обязывают посещать регулярные сеансы консультирования.

«Штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать $19 млн», — добавила она.

В начале февраля в Минздраве сообщили, что чаще всего ожирением страдают люди старше 55 лет. Главный внештатный специалист-диетолог ведомства Виктор Тутельян пояснил, что люди привыкают съедать определенное количество пищи, не учитывая при этом снижение двигательной активности в возрасте.

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