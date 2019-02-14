Завод по производству шприцев откроют в Нижегородской области

Предприятие по производству шприцев с инженерной защитой от повторного применения построят в Нижегородской области. Соглашение подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В создание завода инвесторы вложат не менее 3 млрд рублей до 2027 года. На производстве будет создано более 500 рабочих мест. Проект будет направлен на импортозамещение, так как в России это будет первое подобное предприятие. На данный момент все одноразовые шприцы с защитой от повторного использования закупаются за рубежом, пишет ИА «НьюсНН».

Соглашение подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и председатель совета директоров ООО «Снабполимер Медицина» Владислав Зезюлин.

Отечественные производители занимают порядка 18,5% рынка одноразовых шприцев.