Чита готовится к проведению апрельского Дальневосточного форума женщин

Дальневосточный форум женщин пройдет в апреле на территории Читы. Мероприятие организовано при поддержке полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, главы Забайкальского края Александра Осипова и регионального правительства.

Ожидается участие сенаторов, депутатов Госдумы, экспертов Высшей школы экономики, общественников, руководителей департаментов федеральных министерств. На полях форума будут обсуждать пять национальных проектов: «Демография», «Общественное здоровье», «Образование», «Культура», «Экология», сообщает ИА SakhalinMedia.

Одним из центральных событий станет семинар по социальному проектированию, где советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов проанализирует типичные ошибки при написании проектов.