Отслеживание транспорта в режиме онлайн запустят в Петрозаводске

Власти Петрозаводска (Республика Карелия) намерены усовершенствовать систему «Умный транспорт». Она позволит отслеживать движение автобусов в режиме онлайн.

Дополнение к программе разрабатывают в администрации Петрозаводска. Предполагается, что оно будет запущено к лету 2019 года. Об этом пишет ИА «Карелinform». В настоящий момент проводятся переговоры с компаниями, которые работают перевозчиками на городских маршрутах.

Приложение «Умный транспорт» было запущено в декабре 2017 года. Оно позволяет отслеживать движение троллейбусов в режиме онлайн.