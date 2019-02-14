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Отслеживание транспорта в режиме онлайн запустят в Петрозаводске

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Власти Петрозаводска (Республика Карелия) намерены усовершенствовать систему «Умный транспорт». Она позволит отслеживать движение автобусов в режиме онлайн.

Дополнение к программе разрабатывают в администрации Петрозаводска. Предполагается, что оно будет запущено к лету 2019 года. Об этом пишет ИА «Карелinform». В настоящий момент проводятся переговоры с компаниями, которые работают перевозчиками на городских маршрутах.

Приложение «Умный транспорт» было запущено в декабре 2017 года. Оно позволяет отслеживать движение троллейбусов в режиме онлайн.

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