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Мамаева перевели в большеместную камеру перед футбольным матчем в СИЗО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, подозреваемый в побоях и хулиганстве, в преддверие футбольного матча в СИЗО переведен в 12-местную камеру. Об этом в четверг, 14 февраля, «Известиям» сообщил  ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

По его словам, соответствующее объявление в ходе встречи с членами ОНК Москвы сделал начальник УФСИН Москвы Сергей Мороз. Он объяснил необходимость перевода правилами изолятора.

«Дело в том, что УФСИН Москвы очень тщательно прорабатывало юридические основания для проведения этого мероприятия (футбольного матча. — Ред.), а в соответствии с действующими правилами это будет прогулка с переменками физической активности, а на прогулке выводят обитателей только одной камеры», — сказал Мельников.

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Со слов начальника УФСИН «прогулка с элементами физической активности» станет первой в московских СИЗО, но не последней, — УФСИН Москвы надеется распространить эту практику и в других следственных изоляторах столицы.

«Для проведения этой прогулки в СИЗО «Бутырка» создан прогулочный дворик, он включен в план надзора, там можно будет заниматься футболом и другими видами активной деятельности», — процитировал Мороза ответственный секретарь ОНК. 

Члены ОНК также посетили камеру, куда был переведен Мамаев. Самого футболиста в этот момент там не было, однако удалось пообщаться с его новыми соседями, которые сыграют в футбол в новом «прогулочном» дворике. Мельников отметил, что администрация СИЗО пояснила , что игра состоится между сокамерниками, которые будут разбиты на две команды. В новой камере у Мамаева есть холодильник и телевизор, а заключенные в ней содержатся по различным статьям УК РФ, соответствующих законодательному определению совместного содержания под стражей.

Мельников также рассказал, что в новый прогулочный дворик будут выведены не только камера Мамаева, но и две другие большеместные камеры. При этом форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин поиграть в футбол, скорее всего, не сможет, поскольку по-прежнему содержится в двухместной камере.

Футбольный матч с участием Мамаева состоится 14 февраля. 6 февраля ему и Кокорину вновь продлили арест. Спортсмены будут находиться под стражей до 8 апреля.

В начале октября форвард Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сперва у гостиницы «Пекин» они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, избили его и повредили машину. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где, по данным следствия, избила чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

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