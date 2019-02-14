Краеведческий музей планируют отремонтировать под Ростовом

В городе Цимлянск Ростовской области планируют провести капитальный ремонт краеведческого музея. Стоимость работ оценили в 41,3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен будет провести капитальный ремонт здания на улице Чехова. Среди прочего, необходимо будет отремонтировать кровлю, стены и перегородки, а также заменить окна и двери.

Ремонт необходимо будет завершить до конца 2021 года. Заказчиком выступает администрация Цимлянского района, RostovGazeta.

Максимальная стоимость контракта составит 41,3 млн рублей. Средства на проведение работ выделены из областного и местного бюджетов.

Здание краеведческого музея было построено в 1953 году. Его площадь составляет 311 кв. м.