Прямой эфир

Краеведческий музей планируют отремонтировать под Ростовом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Цимлянск Ростовской области планируют провести капитальный ремонт краеведческого музея. Стоимость работ оценили в 41,3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен будет провести капитальный ремонт здания на улице Чехова. Среди прочего, необходимо будет отремонтировать кровлю, стены и перегородки, а также заменить окна и двери.

Ремонт необходимо будет завершить до конца 2021 года. Заказчиком выступает администрация Цимлянского района, RostovGazeta.

Максимальная стоимость контракта составит 41,3 млн рублей. Средства на проведение работ выделены из областного и местного бюджетов.

Здание краеведческого музея было построено в 1953 году. Его площадь составляет 311 кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три объекта культурного наследия отремонтировали в Нижнем Новгороде
Краеведческий музей 1982 года постройки отремонтируют в Брянске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017