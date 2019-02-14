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Четыре человека пострадали из-за воспламенения газа в киоске под Тулой

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Крупный пожар произошел в городе Богородицке Тульской области — там вспыхнул торговый павильон. Четыре человека госпитализированы. Все они являются сотрудниками магазина.

Инцидент произошел утром 14 февраля. Сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного в 8:55. Выяснилось, что пожар произошел из-за воспламенения газовоздушной смеси. Пожар тушили 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

Между тем, как рассказали «Тульским известиям» в пресс-службе УМВД по Тульской области, воспламенение могло произойти из-за деформации газового шланга. Полицейские выясняют детали произошедшего, по результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в детском доме в Нижнем Тагиле. Персонал организовал оперативную эвакуацию воспитанников из горящего здания, обошлось без пострадавших.

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