Школьница помогла полиции поймать грабителя в Новомосковске

В городе Новомосковске Тульской области 14-летняя школьница помогла полицейским раскрыть преступление. С ее помощью они поймали грабителя.

Как уточняет ИА «Тульские новости», девочка увидела, как кто-то вырвал сумку из рук пожилой женщины, и тут же стала звать на помощь. Она позвонила в полицию и даже успела сфотографировать убегавшего похитителя на мобильный телефон.

Подходящего под приметы преступника задержали спустя несколько минут после грабежа. У него изъяли похищенное. Вором оказался 20-летний безработный. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Пока не сообщается, каким образом полицейские намерены отблагодарить бесстрашную школьницу.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии 15-летний подросток спас из пожара деда, трехлетнего брата и собаку.