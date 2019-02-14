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Для скелета первобытного бизона в Новосибирской области выбрали имя

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Фото: youtube.com
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Сотрудники Музея природы выбрали имя Степан для скелета первобытного бизона. Варианты названия для нового экспоната предлагали местные жители.

Идеи от новосибирцев сотрудники музея принимали по интернету или телефону. Горожане предлагали назвать бизона Улыбакой, Добрым Жорой, Рогаликом, Гаврюшей, Стасом Минотавровичем Волочко и Забиякой. В итоге работники музея выбрали имя Степан. Об этом пишет vn.ru.

В музее отмечают, что такое имя созвучно со словом «степь», а именно в холодных степях ледникового периода и обитали первобытные бизоны.

Скелет бизона появился в зале фауны ледникового периода в начале 2019 года. Он разместился рядом с шерстистым носорогом Сережей и чучелом медведя, которого называют Сан Саныч. Специалисты отмечают, что в регионе встречается большое число останков бизонов, однако найти целиком сохранившийся скелет — большая редкость. Степан собран из останков разных животных.

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