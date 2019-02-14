День математики пройдет в вузах и школах Москвы

Математический праздник пройдет в московских школах и вузах 17 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования.

«Сейчас в городе появляется всё больше возможностей получать хорошее математическое образование, чтобы потом быть успешным. Есть целая система кружков, профильных семинаров, выездных сборов», — приводит сетевое издание m24.ru слова директора Центра педагогического мастерства Ивана Ященко.

Так, для учащихся шестых и седьмых классов в рамках праздника пройдут олимпиада, лекции и математические игры. Школьникам предложат решить задачи при помощи воображения и смекалки. На решение задач отводится два часа.

Также юбилейный XXX Математический праздник пройдет 17 февраля в МГУ им. М.В. Ломоносова и других вузах. Математический праздник в Москве проводится ежегодно с 1990 года. Для участия необходима предварительная регистрация.

13 февраля сообщает, что российских школьников предложили обучать основам вождения.