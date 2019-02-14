Маткапитал в Хабаровском крае составит почти 136 тыс. рублей

Глава Хабаровского края Сергей Фургал подписал постановление о мерах социальной поддержки для семей с детьми. Документ действует с 1 мая, региональные выплаты будут распространяться на детей, рожденных начиная с 1 января 2019 года.

Единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 28 102 рубля, сообщает ИА AmurMedia. Дополнительный материнский капитал будет выплачиваться жителям края на второго ребенка в размере 30% от федерального маткапитала и составит 135 907,8 рублей. На эти деньги можно будет улучшить жилищные условия, оплатить образование детей либо лечение родителей или детей.

Напомним, в этом году сумма федерального материнского (семейного) капитала останется неизменной — 453 026 рублей. С 2015 года эти средства можно направить не только на погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке, но и в качестве первоначального взноса на жилье. Воспользоваться государственной программой можно будет до 2021 года. В 2020 году индексация маткапитала возобновится.