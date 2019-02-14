На станциях МЦД оборудуют кассы для маломобильных пассажиров

На 26 станциях первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) оборудуют специальные кассы для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Такие кассы появятся на участках МЦД-1 Одинцово–Лобня и МЦД-2 Нахабино–Подольск. Расположены такие пункты продажи билетов ниже остальных окон, что повысит уровень комфорта маломобильных пассажиров при поездах на МЦД, пишет сетевое издание m24.ru.

Запуск первых двух диаметров намечен на конец 2019 – начало 2020 года. Курсировать по ним будут поезда «Иволга», также оборудованные для маломобильных граждан. В частности, в таких вагонах увеличены дверные проемы и межвагонные переходы, а также появились места для колясок и просторные туалетные комнаты. Кроме того, в «Иволгах» отсутствуют тамбуры и организовано вдвое больше мест для зарядок гаджетов, пишет «Газета.ру».

16 января сообщалось, что турникеты на платформах Московских центральных диаметров оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда.