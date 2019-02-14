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Найденные при раскопках старинные украшения отреставрировали в Пскове

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Археологи представили отреставрированные украшения, которые были найдены при раскопках на месте Михайловского монастыря в Пскове. Изделиям возвращен истинный облик.

Реставраторы работали с предметами из цветных металлов. В частности, они восстановили изначальный облик браслета и двух колец, которые были найдены на раскопках в районе Михайловского монастыря по улице Свердлова. Одно кольцо принадлежало женщине, второе — ребенку. Об этом пишет «Псковское агентство информации».

Ранее сообщалось, что археологам удалось обнаружить конечную точку подземного хода от северного фасада Комендантского дома в Выборгском замке в Ленинградской области. Предполагается, что ход является сооружением военного характера и ведет к пороховому погребу.

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