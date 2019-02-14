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Ларьки возле рынка в Самаре могут снести

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Киоски, расположенные возле Троицкого рынка в Самаре, могут пойти под снос. Депутаты думы Самары проверят легальность объектов и примут решение по поводу их будущего.

Пока эксперты склоняются к тому, что ларьки необходимо снести. Накануне, 13 февраля, в городе проходил рейд межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Русконтроль». На Троицком рынке участники рейда выявили многочисленные нарушения санитарных правил.

В частности, продажа хлеба, мяса и рыбы велась на открытых прилавках, продукты не были прикрыты витринами или хотя бы пищевой пленкой. У многих отсутствовали ценники. Администрация рынка получила предупреждение, сообщает НИА «Самара».

Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей поддержали идею Минпромторга вернуть ларьки и палатки на улицы городов России.

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