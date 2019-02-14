В США к 14 февраля предложили дать идущим на корм тараканам имена бывших

Проститься с бывшим раз и навсегда предлагают в зоопарках. В День всех влюбленных в США решили поддержать тех, для кого это не праздник. Варварский способ лечения разбитых сердец транслируют в прямом эфире ТВ. Подать бывшего под соусом из унижений стоит в США $2, в Европе — до €15. Российские психологи советуют найти «человеческий» способ пережить разрыв.

Тараканам, кстати, дают имена не только тех, кого любили, но и тех, кто бесит. Главным насекомым безоговорочно стал Дональд Трамп.