На российских дорогах появится новый асфальт

По методу объемного проектирования с учетом климата и плотности движения. Российские дороги покроют «суперасфальтом». Новая технология увеличит срок службы дорожного полотна с четырех до 12 лет. Капитальный ремонт «суперасфальту» потребуется только раз в 24 года.