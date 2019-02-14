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Карантин продлили на неделю в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле карантинные мероприятия продлили еще на одну неделю. Такое решение приняли на очередном штабе по гриппу, который состоялся в городской мэрии в среду, 13 февраля, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

По состоянию на 13 февраля, в городе на карантин закрыты 15 классов в семи школах и 22 группы в детских садах. Как рассказала представитель Роспотребнадзора Ольга Котова, уровень заболеваемости стабилизировался, однако по-прежнему остается высоким, пишет ТагилСити.Ру.

По ее словам, за первые два дня этой недели уровень заболеваемости снизился на 4% по сравнению с показателями прошлой недели. При этом число заболевших взрослых увеличивается.

Во время карантинных мероприятий в городе в медицинских учреждениях действует масочный режим, прием здоровых пациентов ведется отдельно от заболевших.

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