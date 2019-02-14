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Ульяновские врачи спасли больного после 14 дней комы

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Жителя Ульяновска вернули к жизни спустя 14 дней комы. Первоначально его госпитализировали с острой двусторонней пневмонией. Доктора приняли решение ввести его в искусственную кому, в которой он находился в течение двух недель. Еще 69 дней он провел в реанимации. 

Как сообщает 1ul.ru со ссылкой на региональный минздрав, медикаментозное введение в кому было назначено из-за того, что искусственный сон при пневмонии помогает провести все врачебные вмешательства при минимальных осложнениях работы других органов.

За это время пациенту перелили около 6,5 л кровезаменителей. В течение 10 дней каждый день медики проводили внутривенное ультрафиолетовое облучение крови. Это было необходимо для того, чтобы улучшить обменные процессы и усилить иммунитет.

И только через 80 дней в его состоянии наметилась положительная динамика. Самочувствие при этом улучшилось, температура спала, а кашель и одышка отступили. 

Ранее сообщалось, что жительнице Кельна в Германии пришлось ампутировать ноги и руку после укуса комара.

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