Ульяновские врачи спасли больного после 14 дней комы

Жителя Ульяновска вернули к жизни спустя 14 дней комы. Первоначально его госпитализировали с острой двусторонней пневмонией. Доктора приняли решение ввести его в искусственную кому, в которой он находился в течение двух недель. Еще 69 дней он провел в реанимации.

Как сообщает 1ul.ru со ссылкой на региональный минздрав, медикаментозное введение в кому было назначено из-за того, что искусственный сон при пневмонии помогает провести все врачебные вмешательства при минимальных осложнениях работы других органов.

За это время пациенту перелили около 6,5 л кровезаменителей. В течение 10 дней каждый день медики проводили внутривенное ультрафиолетовое облучение крови. Это было необходимо для того, чтобы улучшить обменные процессы и усилить иммунитет.

И только через 80 дней в его состоянии наметилась положительная динамика. Самочувствие при этом улучшилось, температура спала, а кашель и одышка отступили.

Ранее сообщалось, что жительнице Кельна в Германии пришлось ампутировать ноги и руку после укуса комара.